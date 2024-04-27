نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. قصة حب أحمد السقا ومها الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المذيعة مها الصغير، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على شاشة cbc، وذلك بعدما نفت الأنباء التي انتشرت بشأن طلاقها من الفنان أحمد السقا، والتي تصدرت محركات البحث خلال الساعات الماضية، قالت أنه لا صحة لوقوع الطلاق بينها وبين أحمد السقا، وأن الشائعات التي انتشرت لا أساس لها من الصحة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة حب الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير..

قصة حب الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير

بدأت قصة حب الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير من أول نظرة؛ حيث شاهدها للمرة الأولى في مسرح العرائس خلال حضورها لعرض مسرحي كان يقدمه والده، وتلك النظرة كانت كفيلة بأن تخطف قلب السقا بالقدر الذي جعله يفكر في الزواج منها دون تردد، وبحسب رواية السقا، في الخامسة فجرًا من أحد الأيام فوجئ والد مها باتصال هاتفي من الفنان الكبير ليطلب منه يد ابنته، لكن مصفف الشعر محمد الصغير فاجأ "السقا" برفض طلبه متعللًا بصغر سن ابنته، في ذلك الوقت كانت مها على علاقة وطيدة بالراحل صلاح السقا وإحدى بناته شقيقات أحمد، وهو ما قرب من علاقة الثنائي على مدار سنة ونصف استطاع خلالها الفنان الكبير إقناع والدها بالزواج من ابنته، وبالفعل تزوج السقا من مها الصغير، وهما في العشرين من عمرهما، وتم الزفاف في 7 نوفمبر 1999، وأثمرت زيجتهما عن ثلاثة أبناء هم ياسين ونادية وحمزة.

رسالة مها الصغير التي تسببت في طلقها

كانت مها الصغير، قالت في رسالتها: «رسالتي النهاردة عاوزة اتكلم فيها عن البيت اللي مافيهوش حب مافيهوش اساس الجواز،المودة والرحمة،.. لازم نعترف إن فيه مشكلة ونحاول نصلحها نحاول نقرب من بعض تاني نحاول نرجع الحب بينا من تاني بدل مانعيش عشان بس الولاد.. الطلاق آه صعب بس الأصعب منه العيشة دون روح العيشة في جسد مطفي مايعرفش يعني إيه سعادة، الدنيا بقت سريعة أوي، والعمر بيجري امسكوا في كل لحظة فيه بإيديكم وأسنانكم زي ماتحبي ولادك حبي نفسك برضه عشان هي تستاهل وعشان لما تحبي نفسك هتبقي مبسوطة وولادك لما يشوفوكي مبسوطة هما كمان هيبقوا مبسوطين زيك».

عدد مرات انفصال الثنائي أحمد السقا ومها الصغير

والجدير بالذكر ان الثنائي قد انفصل مرتين من قبل، وهو ما كشفت عنه "الصغير" خلال لقائها في برنامج البودكاست Cut the Crap قائلة: "انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، وكمان اتطلقنا ودي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن إنتوا انفصلتوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي.. اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واتطلقنا ورجعنا، مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دائمًا لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي".