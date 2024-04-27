نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة قوية من مها الصغير: بطلوا تعملوا تريندات على حساب الحياة الشخصية للناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الإعلامية مها الصغير، أن حديثها عن الطلاق خلال حلقة سابقة من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه على قناة "CBC"، لم يكن مقصودًا به شخص معين، موضحة أن حديثها بعيد تمامًا عن حياتها العائلية وزوجها الفنان الكبير أحمد السقا.

طالبت الإعلامية مها الصغير، خلال حلقة اليوم السبت من برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، صفحات السوشيال ميديا التي تجتزأ التصريحات والفيديوهات لصنع الترند بمراعاة الحياة الشخصية للأفراد، قائلة:" بطلوا تعملوا ترندات على حساب حياة الناس الشخصية"، لافتة إلى أنها تفاجئت بالأخبار غير الصحيحة التي تحدثت عن علاقتها بزوجها بالفنان الكبير أحمد السقا.

وكانت الإعلامية مها الصغير، تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت عدد من الصفحات والمواقع شائعة طلاقها من النجم أحمد السقا، بسبب حديثها عن ظاهرة الطلاق خلال حلقة البرنامج.

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