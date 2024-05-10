الأهلي يقدم التهنئة إلى بتروجيت بعد صعوده للدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - قدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التهنئة إلى فريق بتروجيت بمناسبة العودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

الأهلي يهنئ بتروجيت بالعودة إلى الدوري الممتاز

ونشر النادي الأهلي بيان عبر موقعه الرسمي، كالتالي: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الأهلي وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التهاني إلى نادي بتروجت ومجلس إدارته ومنظومة العمل بالنادي؛ بمناسبة عودة فريق الكرة للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.. متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".

وصعد فريق بتروجيت إلى الدوري المصري الممتاز، بعدما احتل صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين المصري برصيد 64 نقطة.