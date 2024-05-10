نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت شبكة بي إن سبورتس، بالإعلان عن القناة الناقلة، التي تذاع مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الترجي التونسي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة فريق الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 18 مايوم، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب حمادي العقربي، في رادس، ضمن ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت شبكة بي إن سبورتس، عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أنه ستذاع عبر قناة beIN Sports HD6.



ويسبق المباراة ويليها استديو تحليلي، كما أسندت مهام التعليق عليها معلقان، الأول تونسي، والثاني من مصر.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساء، يوم السبت 25 مايو الجاري، على إستاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.