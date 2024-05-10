ريفالدو يتوقع الفائز بين ريال مدريد وبورسيا دورتموند.. ويصدم مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - توقع الأسطورة البرازيلي ريفالدو نجم برشلونة السابق، الطرف الفائز من ريال مدريد وبورسيا دورتموند الألماني في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها يوم 1 يونيو على ملعب “ويمبلي”.

ريفالدو: أعتقد بوروسيا سيفوز على ريال مدريد

وقال ريفالدو في تصريحات إعلامية، اليوم الجمعة: “أعتقد أن بوروسيا دورتموند سيفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “ريال مدريد هو أفضل فريق في العالم حاليًا، عندما تلعب لنادٍ كبير، مثلما لعبت مع برشلونة، ينتهي بك الأمر دائمًا بالدفاع عن ناديك وفريقك، لكن علينا أن ننظر إلى الأمر من خلال عدسة التاريخ وعدد الألقاب التي تم تحقيقها، يجب تهنئة ريال مدريد على كل ما حققه في هذه المسابقة، إنه فريق يعرف كيف يلعب في دوري أبطال أوروبا”.

وتابع أسطورة برشلونة: “أود أن أقول الآن أن فينيسيوس جونيور يتقدم على مبابي في سباق الكرة الذهبية”.

وواصل: “بالنظر إلى مايفعله فينيسيوس في ريال مدريد بالطبع هو أهم لاعب اليوم، لديه فرصة كبيرة للفوز بها، هو يقوم بعمل جيد والآن هو من بين أفضل 3 لاعبين في العالم ومع ما يفعله وطريقته باللعب، بلا شك لديه الفرصة للفوز بالكرة الذهبية والتغلب على مبابي”.

وتأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التفوق على بايرن ميونخ بينما تغلب بوروسيا دورتموند على باريس سان جيرمان في دور نصف النهائي.