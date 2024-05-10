نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان جديد من حسام حسن في منتخب مصر بعد قرار الاتحاد الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناءً على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تقديم موعد مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو بمدة 24 ساعة، وهو قرار أثار استجابة فورية من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري.

فرمان جديد من حسام حسن في منتخب مصر

أصدر حسام حسن فرمانًا عاجلًا للاعبي المنتخب، يُطلب منهم التجمع يوم 28 مايو، بعد نهاية مباريات الدوري المحلي التي ستُقام في اليوم السابق. يأتي هذا القرار استعدادًا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

يهدف حسن من هذا القرار إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة من الفترة التحضيرية، حيث يسعى لتحقيق الفوز في المباراتين المهمتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو يوم 6 يونيو، بينما ستجرى مواجهة غينيا بيساو في 10 يونيو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المتوقع أن يشارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في المعسكر القادم، بعد غيابه عن المعسكر السابق.