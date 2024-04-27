نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف الحلقة الجديدة من "صاحبة السعادة".. وياسمين عبدالعزيز ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة لها مع ضيف حلقتها المقبلة في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على شاشة قناة "dmc”

وكتبت على الصورة قائلة: "ضيفتي في الحلقة اللي جاية.. ياترى مين؟ ".

تعليق ياسمين عبدالعزيز

انهالت الكثير من التعليقات على المنشور حتى كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزير بأنها ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، وذلك من خلال تعليقها على المنشور،حيث علقت ضاحكة قائلة: "أنا.. رخمة أوي صح".

أخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز

في سياق آخر يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز الدرامية هو مسلسل "ضرب نار"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023،

أبطال مسلسل ضرب نار



مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، وشارك معهم عدد كبير من النجوم أبرزهم: الفنان ماجد المصري، انتصار، سهير المرشدي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج مصطفى فكري.