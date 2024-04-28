محمد رحيم يحقق نجاحًا ويتصدر التريند

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الملحن محمد رحيم من تحقيق نجاح عالمي مذهل وتصدره قائمة التريند في عالم الموسيقى.

تعتبر أغانيه الأخيرة، التي تضمنت "الليالي" و"أجمل إحساس" و"وليه بيداري" و"صبري قليل"، من بين أقوى وأكثر الأغاني شعبية في القرن الحادي والعشرين على مستوى العالم.

وقد تم تسجيل هذا الإنجاز العظيم في وثائقي نشرته مجلة "Rolling Stone" الأمريكية المرموقة.

بهذا الإنجاز المذهل، يكون محمد رحيم قد أصبح أحد أبرز الملحنين العرب الذين يتمتعون بشعبية واسعة على مستوى العالم.



وقد تعاون خلال مسيرته الموسيقية مع العديد من النجوم العالميين وأثبت جدارته في صناعة الموسيقى بأعماله المميزة.

وعبّر محمد رحيم عن سعادته البالغة وامتنانه لدعم الجمهور العظيم ولكل من عمل معه في تحقيق هذا النجاح الكبير، من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"الحمد لله دائما وابدا (أنجح أغنيات القرن21 عالميا)، حسب وثائقي مجلة rollingstone الامريكية، الليالي وأجمل إحساس وليه بيداري وصبري قليل".

وأضاف:"من أقوى وأنجح خمسين أغنيه عربيه في القرن ال 21 على مستوى العالم والحمد لله أكثر عدد أغاني لملحن واحد كانوا من أعمالى ومبروك لكل المبدعين، ومبروك لمصر العظيمة وكل بلد في الوطن العربي الغالي ".

وتابع:" شكر خاص لكل فريق عمل كل أغنيه والنجوم اللى اتعاملت معاهم ولكل الجمهور العظيم".

يعد هذا الإنجاز العالمي لمحمد رحيم دليلًا على قدراته ومكانته في صناعة الموسيقى العالمية، وهو إنجاز يُضاف إلى قائمة إنجازاته المذهلة.



يجدر بالذكر أن نجاح محمد رحيم لم يأتِ بالصدفة، بل هو نتيجة لجهوده المتواصلة وتفانيه في العمل.

يعكس نجاحه التصاعد السريع في عالم الموسيقى والمكانة المرموقة التي حققها. يعد محمد رحيم قدوة للشباب الموهوبين والطموحين الذين يسعون لتحقيق أحلامهم في مجال الفن والموسيقى.