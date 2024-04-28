نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "شغلاني بيكي" لـ هيثم نبيل تشعل الجماهير وتحظى بإشادة واسعة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نجحت أغنية "شغلاني بيكي"، التي قدمها المطرب والملحن هيثم نبيل، من حصد إشادة الجماهير بشكل واسع.



تم طرح الأغنية الجديدة بالتزامن مع الإصدار الأخير لألبوم هيثم نبيل، الذي يعدّ من أكثر الألبومات انتظارًا في الساحة الموسيقية.

حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية "شغلاني بيكي"، حيث استحوذت على اهتمامهم وأصبحت حديث الساعة في منصات التواصل الاجتماعي.



وتميزت الأغنية بأداء هيثم نبيل القوي والمؤثر، إضافة إلى كلماتها العاطفية والموسيقى المميزة التي أبدعها الملحن نفسه.

وقد عبّر الجمهور عن إعجابهم الكبير بمحتوى الأغنية وروحها المرحة والمثيرة في الوقت نفسه،وأثنوا على قدرة هيثم نبيل على نقل العواطف والمشاعر من خلال أغانيه، وأشادوا بالتنوع الذي يتمتع به أسلوبه الموسيقي.

وعبرت العديد من الجماهير عن أملها في أن تحظى أغنية "شغلاني بيكي" بنجاح كبير على المستوى العربي والدولي، مؤكدين أن هيثم نبيل يستحق الشهرة والاعتراف بموهبته الفريدة.

بهذه الإشادة الواسعة التي حققتها أغنية "شغلاني بيكي"، يبدو أن هيثم نبيل قد أضاف إصداره الجديد إلى قائمة أعماله الناجحة، وأنه يستعد لخوض مرحلة جديدة من مسيرته الموسيقية المشرقة.

آخر أعمال هيثم نبيل



جدير بالذكر أن هيثم نبيل شارك في السباق الرمضاني بألحان أغاني مسلسل نعمه الأفوكادو بطولة النجمة مي عمر

وآخر أعماله أغنية عمرنا ما هننساكم من غناء وكلمات ولحن هيثم نبيل، توزيع، عادل حقي.



وأغنية كان لينا ناس، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد زي زمان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



و الأغنية من كلمات والحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وهندسة صوت مصطفي رؤوف.

