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الجمهور يشيد بأغنية "في بيتها" لـ أحمد جمال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "في بيتها" لـ أحمد جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان أحمد جمال منذ أيام قليلة أحدث أغنياته الذي تحمل اسم "في بيتها" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي تنتمي إلى نوعية الأغاني الدرامية التي يفضلها الجمهور ويميل إليها، وقد لقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

نجاح أغنية “في بيتها” لـ أحمد جمال 

 

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "في بيتها" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 240 ألف مشاهدة، وأغنية "في بيتها" من كلمات أحمد جابر، ومن الحان شحاتة توزيع وسام عبدالمنعم".

وقد قام الجمهور بالإشادة بأغنية "في بيتها" عبر خاصية التعليقات سواء عبر قناة اليوتيوب أم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومن هذه التعليقات الآتي:- 

(احلى صوت في مصر والوطن العربي بلا منازع، الأغنية فوق الروعة، تطور واضح أوي فى ادائك صوتك نضج، الأغنية جميلة جدًا، كلمات الأغنية بتعبر عن حالتي كدة ازاي، ايه الحلاوة دي، الأغنية روعة، كلمات الأغنية تحفة، صوت أحمد مميز أو ي، ياريت تنزل أغاني كتير الفترة الجاية، جميلة أوي أوي أوي، الأغنية ملهاش وصف بجد، الأغنية صعبة أوي بتوجع القلب، إحساس رائع..وغيرها الكثير.

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كلمات أغنية في بيتها لـ أحمد جمال

 

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

طبيعي من اللي شوفتو منك استفيد

عملتي كل حاجه كرهتني فيكي

خلاص خرجتي من حياتي ده الاكيد

فعلا انتي كنتي غلطه

عادي تتنسي النهارده

الحكايه دي نهايتها

بس متخافيش في بيتها

اللي كان معاكي فاق

مفيش عشم مبينا حتي للعتاب

دي قصه يتقفل وراها الف باب

معايا شوفتي مني بس كل خير

وكان تملي رد فعلك الغياب

مفيش عشم مبينا يتفتح كلام

تحبي اعدلك دي غلطه نمره كام

اخر كلام هقولو ليكي عالعموم

خساره فيكي حتي لحظه اهتمام

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آخر أعمال أحمد جمال

 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال، هى أغنية «حلوة الأجواء»، الذي طرحها عبر حسابه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، منذ شهر وحصدت على مليون مشاهدة، عقب طرحها.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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