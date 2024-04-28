نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الإعلان عن ظهورها في برنامج " صاحبة السعادة ".. ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.

إسعاد يونس تشوق جمهورها

كما شوقت الفنانة إسعاد يونس، جمهورها بنشرها صورة لها مع ياسمين وهي تعطي ظهرها للكاميرا ووجهت سؤالًا للجماهير عن من هي ضيفة حلقتها المقبلة ببرنامج "صاحبة السعادة"، وكتبت تعليقا أسفل الصورة قائلة: "ضيفتي في الحلقة اللي جاية.. ياتري مين؟ " وانهالت الكثير من التعليقات من الجمهور على المنشور ومن ضمنهم ياسمين التي ردّت بعفوية: "أنا رخمة قوي صح".

ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها مع إسعاد يونس وهما يأكلان البصل الأخضر وعلقت عليها بقولها: "أحسن من البصل مفيش".

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرًا انفصالها عن الفنان أحمد العوضي بعد قصة حب وزواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون الكشف أسباب الطلاق أو الإعلان عن وجود خلافات بينهما وهو ما صدم الجمهور حيث تنبأت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ليلى عبد اللطيف بطلاق الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قبل وقوع الانفصال بأسابيع قليلة.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023 بمسلسل “ضرب نار”، وشاركها العمل كل من: أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.