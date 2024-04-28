نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" يتخطى 40 مليون جنيه.. تعرف على إجمالي إيراداته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة نجاحًا كبيرًا منذ طرحه خلال موسم عيد الفطر بجميع دور العرض، وينافس بجدارة على إيرادات شباك التذاكر.

وتصدر فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

المركز الثاني بترتيب إيرادات شباك التذاكر، ووصل بذلك إجمالي إيراداته 42.4 مليون جنيه طوال مدة عرضه.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”





وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.



أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”





فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.



فيلم بضع ساعات في يوم ما





كما ينتظر هشام ماجد عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال العام المقبل 2024، حيث انتهى من تصويره منذ فترة طويلة، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق، ويشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال هشام ماجد في السينما





والجدير بالذكر أن آخر أعمال هشام ماجد في السينما كان فيلم تسليم أهالي، الذي قدم بطولته مع دنيا سمير غانم، وعُرض العمل في عام 2022، وحصد إيرادات تجاوزت 30 مليون جنيه وقتها، وشارك في بطولته الراحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، لوسي، أوتاكا، وعبدالله مشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي