نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 10 سنوات.. عمرو دياب يجدد اللقاء بأهل البحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب عن نفاذ جميع التذاكر بمجرد الإعلان عنها.



تفاصيل حفل عمرو دياب بالبحرين



أندمج الجمهور بغناء اغنية " يا انا يا لا" الذي دخل عليها الفنانة عمرو دياب ليستقبله ااحمهور بحفاولة كبيرة وتبدأ الليلة المميزة.

وبدا حماس الجمهور عندما غنى الهضبة عمرو دياب اغنية "بحبة" ثم بدأ بعدها مجموعة كبيرة من ابرز اغاني الهضبة ومنها: "لو اتساب، برج الحوت، وياه، إنت الحظ، وقمرين، بعدها قدم ميدلي مميز لأغاني ليلي نهاري، العالم الله، نور العين"

شكر الهضبة لأهل البحرين



ولم ينسى الهضبة أن يشكر أهل البحرين بطريقته فقدم أغنيتي "شكرا من هنا لبكرة"، و"الكلمة الحلوة " واللتين غناهما ضمن الأعلانات التي قدمت لشركات الاتصالات في شهر رمضان.

آخر حفلات عمرو دياب



أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل عيد الفطر في مدينة الجونة أمس وسط حضور جماهيري كبير.

واحتشد الالاف من جمهور الهضبة ومن بينهم اعداد كبيرة من السياح الأجانب في الحفل قبل انطلاقه بساعات حيث شهدت المدينة اقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر. وصعد الهضبة إلى المسرح على انغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه الاغنية.



وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغنياته وهي ده لو اتساب، بحبه، الحظ، وياه، الكلمة الحلوة، شكرا من هنا لبكرة، يا قمر، الكلام ليك انت، ميدلي قديم، مابتغيبش، يتعلموا، قمرين، ونور العين، العالم الله، وهاتتدلع.

وخلال الحفل قدم النجم الكبير عمرو دياب تحية لعضو فرقته الفنان محمد مدحت حيث قدمه لعزف الموسيقى التصويرية لمسلسل "أشغال شقة" والتي وضعها مدحت وذلك في لفتة جميلة من الهضبة.



أحدث أعمال عمرو دياب



حقق النجم الكبير عمرو دياب رقم قياسي جديد بأغنية الكلمة الحلوة والتي صدرت في بداية رمضان الماضي ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الأتصالات.

وحققت الأغنية حتى الآن ٦٠٠ مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث بلغ عدد مشاهداتها ٤٧ مليون مشاهدة على يوتيوب، و٧ ملايين و٥٠٠ الف على إنستجرام، و١٢٩ مليون على فيسبوك، و٤١٧ مليون على تيك توك.





الجدير بالذكر أن الأغنية تصدرت قائمة Top أنغامي في الوطن العربي بعد طرحها مباشرة.



تفاصيل أغنية الكلمة الحلوة

أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس.



كلمات اغنية الكلمة الحلوة عمرو دياب



يا لالالي ويا لالالي

ويا لالالي ويا لالا

يا لالالي ويا لالالي

ويا لالالي ويا لالا

الكلمة الحلوة عشانك

أحلى كلام من قلبي أنا ليك

انت الموضوع يا حبيبي اتفضل

أهلا بيك

عالدقة الصوت ده له رقة

اتكلم بقى وريني



قولها دي أحلى قصاد عيني

ده في كلمة تغير دنيا

بتغير دنيا بحالها

شوف كام واحد أجلها

وغلاوتك ندموا عليها

آسف مين قالك إنها ضعف

دي بتكبر أوقات

لو قلتها مش هنشيل من بعض

وهنقصر مسافات

ده واحشني لوحدها لو تتقال

صدقني بتسوى كتير

ليها من الغاليين مفعول السحر

وليها أجمل تأثير

ده في كلمة تغير دنيا