نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى قمر يتألق في حفل مشروع 100 سنة غنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان مصطفى قمر في حفل 100 سنة غنا التي تقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، وقام مصطفى قمر بتقديم أغنية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى وأغنية فين قلبي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

بداية مشروع 100 سنة غنا

يشار إلى أن بدأ الفنان علي الحجار على المسرح الكبير رحلة المشروع الفني 100 سنة غنا في شهر فبراير الماضي، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقا حالة المجتمع ومزاجه الفني وقد تناول التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامي، بالإضافة إلى عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التي حازت على إعجاب الحضور.

ومع فريق العمل الذي ضم المخرج عصام السيد، الكاتب الصحفى أيمن الحكيم (إعداد)، الفنانين محمد عادل - يوسف إسماعيل - علي كمالو ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، سعى الحجار إلى استثمار الإنجازات المعاصرة في علوم التوزيع الموسيقي والخروج بالأعمال التراثية من شكل التخت الشرقى التقليدى إلى أفق رحب يتناسب مع الذوق الفني للأجيال الجديدة واستعرض عددا من أعمال النهر الخالد كان منها موسيقى حياتى، كان أجمل يوم، إمتى الزمان، خايف أقول اللى ف قلبى، الدنيا ريشة ف هوا، أهواك، يا ورد مين يشتريك، آه لو تعرف، شغلونى، عاشق الروح، يا مسافر وحدك، عشانك يا قمر، حسدوني، أغدا ألقاك، الفن أنا واد خطير، يا قلبي يا خالي، جفنه علم الغزل، أصبح عندى الآن بندقية إلى جانب أغنية كتبت خصيصا للمشروع وتحمل إسمه 100 سنة غنا.

تفاصيل مشروع 100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.