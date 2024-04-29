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قريبًا..عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" عبر نتيفلكس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا..عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" عبر نتيفلكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" وذلك عبر منصة نتيفلكس وكان من المقرر عرض المسلسل قبل السباق الرمضاني المنقضي ولكن تقرر عرضه قريبًا، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول نجاحًا كبيرًا.

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عودة حازم شقيق علا

 

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" ظهور الفنان طارق الأبياري الذي يجسد شخصية حازم شقيق علا ويعود الثنائي مرة أخري بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا سويًا في مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض قبل ما يقرب من 14 سنة، ويظهر أيضًا في الجزء الثاني الفنان ظافر عابدين.

 

جزء ثاني من مسلسل "البحث عن علا "

 

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل “ البحث عن علا ” على منصة نتفليكس، في الموسم الشتوي، حيث تواصل  هند صبري تصويره في الوقت الحالي ويتكون المسلسل من 6 حلقات فقط.

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نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا 

 

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري،  هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

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أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا 

 

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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