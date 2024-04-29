نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي في أحدث إطلالة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بزيارة مسجد السيدة نفسية والتى كانت تسعى لزيارته منذ وقتا طويل.

حيث شاركت جمهورها بصورة لها مرتدية حجاب من أمام المسجد عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "حبيبتي يا بوسي اشكرك انك حققتيلي امنيتي بقالي فترة نفسي اروح ازور السيدة نفيسة والحمدلله تمت".



تعليقات الجمهور على منشور رانيا فريد شوقي



وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يكرمك، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، قمر منورة الدنيا كلها، تقبل الله منك، دعواتك وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال رانيا فريد شوقي



والجدير بالذكر آخر أعمال رانيا فريد شوقي "مسلسل المداح.. أسطورة عشق"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والرعب وهو من بطولة حمادة هلال، لوسي، هبة مجدي، محمد رياض، يسرا اللوزي، وغيرهم من الفنانين

