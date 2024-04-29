بأداء استعراضي مميز.. راكيل تتصدر الإذاعات العربية بكليب «خدني وطيرني» (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت الفنانة الأمريكية واللبنانية الأصل راكيل، مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية "خدني وطيرني" باللهجة اللبنانية على طريقة الفيديو كليب.

تفاصيل كليب“خدني وطيرني”

وتم تصوير الفيديو كليب تحت إشراف المخرج بيار جاد في إحدى أهم الاستديوهات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد "جاد" على تميز راكيل في الأداء الاستعراضي، حيث قدمت لوحات راقصة مزجت فيها بين الرقص الشرقي والغربي، مؤكدا على أنها ليست مغنية فقط وإنما فنانة شاملة.

ولونت راكيل لوحاتها بأزياء مميزة تحاكي نوع الرقص الذي قدمته في الفيديو كليب، فأختارت بدلة رقص شرقي وزينتها بالبرقع الذي غطت به وجهها لتلبسها الروح العربية، كما اختارت أزياء مفعمة بالألوان والحياة لتجمل فيها لوحاتها الغربية.

صناع أغنية “خدني وطيرني”

وأغنية "خدني وطيرني" من كلمات الشاعر طوني أبي كرم، ألحان وتوزيع بودي نعوم فأصبحت عملا مميزا ومتكامل.

الجدير ذكره أن "خدني وطيرني" حققت نسبة مشاهدات عالية على جميع المنصات الرقمية وخاصة على تطبيق يوتيوب العالمي حيث تخطت المليون مشاهدة، كما على جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية.