نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفق تصريحات مخرجه.. لن تكون هناك حاجة لمشاهدة أفلام مارفل قبل Deadpool & Wolverine في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المخرج شون ليفي، مخرج فيلم Deadpool & Wolverine أن مشاهدي الفيلم، لن يحتاجوا لمشاهدة أفلام سابقة ضمن عالم مارفل السينمائي لتتبع القصة بنجاح.

ووفق ديد لاين، الفيلم من المقرر طرحه للعرض هذا الصيف من بطولة هيو جاكمان ورايان راينولدز في أدوار البطولة.

وكان قد صرح المخرج الكبير شون ليفي أن الفيلم الجديد المنتظر Deadpool and Wolverine، لن يكون بمثابة جزء ثالث من سلسلة أفلام ديدبول للنجم رايان راينولدز.

ووفق ديد لاين، قال ليفي أن الفيلم سيكون بمثابة بطولة ثنائية تقدم روح جديدة كليًا على عالم مارفل السينمائي.

أيضًا كان قد كشف النجم جوش برولين عن حقيقة مشاركته في بطولة فيلم ديدبول القادم الذي سيشهد ظهور هيو جاكمان من جديد في شخصية وولفرين من عالم x-men.

ووفق ديلي ميل، تحدث جوش برولين في حوار جديد عن أنه من الممكن توقع أي شيء بالنسبة لفيلم "ديد بول" القادم.

وجاءت تصريحات جوش الجديدة خلال مشاركته في الترويج لفيلمه الجديد Dune: Part 2.

وكان قد نجح الإعلان الترويجي الأول لفيلم Deadpool And Wolverine في تحقيق رقم قياسي استثنائي في تاريخ مشاهدات إعلانات أفلام مارفل الجديدة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد حصد الإعلان التشويقي الأول له، نسب مشاهدات تقدر بـ 365 مليون مشاهدة متخطيا اكثر اعلان تشويقي سابق في حصد نسب المشاهدة بأول 24 ساعة وهو إعلان فيلم Spider-Man: No Way Home.

ختام التصوير

وكان قد أعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد عندك Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع إنستجرام.

ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة.

ذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن إطلالة الشخصية المعهودة.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

تحذير من التسريبات

وعلى عكس طبعه الفكاهي المعهود، كان قد لجأ رايان راينولدز لمخاطبة متابعيه بشكل جدي، للحد من انتشار اللقطات المسربة من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3.

ووفق موقع ديد لاين، قال راينولدز عبر خاصية ستوري، موجهًا حديثه للمتابعين، أن مشاهدة العمل السينمائي داخل السينما يزيد من فرصة الاستمتاع والمفاجأة.

وطالب راينولدز متابعيه، بالمساهمة في الحد من أزمة التسريبات للقطات من موقع التصوير.