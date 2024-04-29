نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. رامي عاشور يطرح أغنيته الجديدة "مش في بالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي عاشور لطرح أغنيته الجديدة "مش في بالي "اليوم، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع منصات الموسيقى العربية، وهي من كلماته، وألحان مينا عطا ومهاب سامي.

وفي سياق آخر، طرح رامي عاشور، مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير أغنية “رأي عام”، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.

وتقول كلمات الأغنية



سمعانى ياللي في بالي

‎‏ليه مش بسيطة وده رأي عام

‎ ‏عنيدة ياما قالوهالى ايه

‎‏مش كل حاجة ليكى فيها كلام

‎‏سمعانى ياللي في بالي

‎‏ليه مش بسيطة وده رأي عام

‎ ‏عنيدة ياما قالوهالى‏

طولتى معايا كفايه مفيش أسباب ‏تجبرنى اتحمل

ولا أوارب الباب

معلومات عن رامي عاشور



وفي سياق آخر، احترف رامي عاشور لعب الإسكواش في عام 2006، وحصل على لقب فنان الإسكواش، كما حصل على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الإسكواش 3 مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامي عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطني في بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين في 2009، 2017.