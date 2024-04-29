نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آسر ياسين يحيي ذكرى وفاة مصطفى درويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان آسر ياسين على إحياء الذكرى الأولى لوفاة صديقة الفنان مصطفى درويش، التي تحل يوم 1 مايو القادم.

نشر آسر ياسين صورة تجمعه بالراحل مصطفى درويش عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك من خلال خاصية "الاستوري".

وعلق عليها قائلا: "الذكرى السنوية بتاعة درش، برجاء الفاتحة والدعوة الخالصة".

وفاة مصطفى درويش

الجدير بالذكر آن مصطفى درويش رحل عن عالمنا يوم 1 مايو العام الماضي، عن عمر ناهز 43 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

أعمال مصطفى درويش الفنية

بدأ مصطفى درويش مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشارك في العديد من الأعمال الفنية الأخرى أبرزهم: فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى وقسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما والأرض، وسوتس بالعربى .