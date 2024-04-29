بهذة الطريقه.. ميريام فارس تعلم أولادها طقوس دينهم المسيحي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة ميريام فارس، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، بعيد أحد الشعانين أمس الأحد، وذلك بصحبة أولادها، التي حرصت على إقامة طقوس العيد معهم، بالإضافة إلى تعليمهم دينهم المسيحي.

ميريام فارس تعلم أولادها طقوس دينهم المسيحي

ونشرت ميريام فارس مجموعة صور وفيديو، تجمعها بأولادها أثناء احتفالهم بعيد أحد الشعانين، وكان هناك فيديو من ضمن المنشور التي نشرته ميريام فارس، متضمنا تعليمها لنجلها طقوس الصلاة في دينهم، مما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، علقت: هوشعنا الآتي بإسم الربّ.

أخر أعمال ميريام فارس

ومن ناحية اخري، طرحت ميريام فارس، الفترة الماضية أحدث أغانيها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعنوان تزلزلها، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان يوسف الهماني، وتوزيع موسيقى حسام الدين، وميكس ماستر طيف عادل، كانت في شكل الفيديو كليب، من إخراجها، وتضمنت لقطات من حفلها ضمن موسم الجيمرز في السعودية.

أغنية تزلزلها

وجاء كلمات أغنية تزلزلها، كما يلي: إذا البنية حبت تبيع هالكون، ما يهم من تحبه كان ما يكون، وإذا زعلت تجيبك وين ما تكون، خط بالك ترى من كيد البنية، دير بالك ترى من كيد البنية، تدق القاع تزلزلها، أنا بيني وبينك أخلى عشرة، وأحبك كد هذا الكون وعشرة، ابنية وبصير بالرجال عشرة، والحوان اسحبه للمنية، أدق القاع أزلزلها، أدق القاع أزلزلها، قُلت قصر المحبة لأجلها أبني، وحلمت بيك إند أبو ابني، بلعبك هدمتلي كل ما أبني، ولك مليون ما قدروا عليه، أدق القاع أزلزلها.

اخر اعمال ميريام فارس

وكان اخر اعمال ميريام فارس هي أغنية «توكو تاكا» والتي اطلقتها بعد بانطلاق كأس العالم 2022 بمشاركة مالوما ونيكي ميناج، عبر قناة «فيفا» وطرحت ميريام فارس مؤخرا أغنية «قضيها انبساط»، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع، ايضا طرحت أغنية «الساحل الشمالي»، التي تعد التعاون الأول بينها وبين الكينج محمد منير، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم، وتخطت 5 ملايين مشاهدة بعد 5 أيام فقط من طرحها.