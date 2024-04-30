نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي القاضي: ضد فكرة المساكنة لأننا في مجتمع شرقي ومسلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت الفنانة مي القاضي، رأيها في المساكنة قبل الزواج، قائلة أنها ضد تلك الفكرة لأننا نعيش في مجتمع شرقي ومسلم في نفس الوقت، ولكن مع فكرة التعارف قبل الزواج وعن قرب.





رأي مي القاضي في المساكنة

وتابعت مي القاضي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "'لأ طبعًا مش مع المساكنة، بس أكيد لازم يعرفوا بعض قبل الجواز وعن قرب بس مش معنى عن قرب يبقى المساكنة".

واستكملت مي القاضي: "إحنا ممكن ننزل مع بعض كل يوم، وفي فترة الخطوبة احنا عند بعض وأهالينا عند بعض ونقرب من بعض نعرف بعض، لأن قرار الجواز ده مش سهل خالص.. واحد بسلمه نفسي والقانون والشرع بيدوله أنه يتحكم فيا تمامًا".

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال مي القاضي

يذكر أن آخر أعمال مي القاضي مسلسل صيد العقارب وتدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل أحداث تنوعت بين التشويق والغموض، وتجسد غادة عبد الرازق، دور امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، حيث تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

أبطال مسلسل صيد العقارب



ومسلسل صيد العقارب بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، حمود عبد المغني، منال سلامة، سيمون، مجدي بدر، محمد علي رزق، محمد علاء، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.