نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقته الخاصة.. باسم سمرة يمازح أحمد السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم باسم سمرة صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مازح من خلالها الفنان أحمد السقا على طريقة شخصية عيسي الوزان الذى قدمها ضمن أحداث مسلسل “العتاولة” الذى شارك به في الموسم الرمضاني 2024.





وظهر باسم سمرة في الصورة برفقة الفنان أحمد علق عليها قائلًا: “كلها إشاعات نصار وعيسي إخوات”.





أعمال ينتظر باسم سمرة عرضها

ينتظر الفنان باسم سمرة عرض مجموعة من الأفلام والتي من المقرر عرضها الفترة المقبلة ولعل أهم هذه الأفلام هو فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث، ويشارك في بطولة العمل أحمد عز عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وإخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.





آخر أعمال باسم سمرة:

ويذكر أن آخر أعمال باسم سمرة هو مسلسل "العتاولة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني، وهو مكون من 30 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن أحداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.