نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجلة الملحن وليد سعد تغنى كافر أغنية "نخبي ليه" لـ وائل جسار.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت لؤلؤة نجلة المطرب والملحن وليد سعد كافر أغنية بصوتها تحمل إسم "نخبي ليه" الذى قدمها المطرب وائل جسار في فيلم "365 يوم سعادة" بطولة الفنان أحمد عز، ودنيا سمير غانم، والذس لحنها وليد سعد، وتوزيع أسامة الهندي، وكلمات نبيل خلف، وقدمتها بشكل فاجىء الجميع، ونشرت مقطع من الاغنية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام الذى لاقى اشادات كبيرة.



https://www.instagram.com/reel/C6ZL0c7txuH/?igsh=MWd5bHJ3empwMTc5eA%3D%3D

وأعرب المطرب وليد سعد عن سعادته بتقديم إبنته أغنية من أجمل الأغانى الذى قام بلحنها وحققت حينها نحاج كبير للمطرب وائل جسار، وكانت من أسباب وتعلق الجمهور بفيلم "365 يوم سعادة" مشيرا أنه يتمنى لإبنته النجاح في الفترة المقبلة وتقديمها عدد من الأغانى الناجحة.

أغنية “نخبي ليه”

وتقول كلمات أغنية "نخبى ليه": نخبى ليه فى اسرارنا وانا وانت مفيش غيرنا ولو ننسا مشاعرنا نكلم مين يفكرنا ياروح الروح بتنسـاني وانا فاكر ومش نساَى تغيب عن عينى من تاَنى ومن غير حب اعيش ازاى ومهما تغيب بعيش وياَك واشوفك وردة في الشباك ودمعة حب فى عنيا بتستناك يا احلى ملآك قالولي الحب لة علآمات فى نبض القلب والهمسات وروح بتطير تنادى عليك ورعشة ايد فى السلآمات.

وطرح مؤخرا الملحن والمطرب وليد سعد أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "اللي فارق فارق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، احتفالا بالعيد، وهي من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزبع مهيب سليط، وتنتمى إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، وهي عودة قوية له إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءًا من ورده وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.