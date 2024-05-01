نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد عرض مسلسل "دواعي السفر" لـ أمير عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة Watch IT، عن موعد عرض مسلسل "دواعي السفر" لأمير عيد، هو يوم 15 مايو المقبل، موعد بدء عرض مسلسل "دواعي السفر"، وكانت منصة Watch iT طرحت الإعلان التشويقي للمسلسل.

تفاصيل برومو مسلسل دواعي السفر

ويكشف البرومو عن صداقة تنشأ بين أمير عيد وكامل الباشا، بعد أن يخبره الأخير بأنه كان جارهم في الماضي، لكن أمير لا يتذكر تلك الفترة، ونشاهدهما بعدها يتشاركان لحظات مختلفة، مثل متابعة مباريات كرة القدم، وممارسة رياضة اليوجا، كما نشاهد أمير وهو بجوار كامل الباشا في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية، ظهر الفنان أمير عيد في بداية البرومو وهو يتلقى اتصالا من شخص لا يعرفه في اللحظة التي كان يفكر فيها في الإقدام على الانتحار، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المشاهد بينه وبين الممثل والمخرج الفلسطيني كامل الباشا.

أبطال مسلسل "دواعي السفر"

ويضم مسلسل دواعي السفر مجموعة من الممثلين على رأسهم أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأحمد غزي وأيمن الشيوي وأحمد فاضل ومن إخراج محمد ناير، ويتم طرحه على منصة WATCH IT الإلكترونية، هو التجربة التمثيلية الثالثة للفنان والمغني أمير عيد، وذلك بعدما شارك في مسلسل «ريفو» بجزئيه الأول والثاني.

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

آخر أعمال أمير عيد

يذكر أن آخر أعمال أمير عيد التمثيلية مسلسل "ريفو"، الذي شارك في بطولة جزأيه الأول والثاني، وعرض عبر منصة Watch iT، من بطولة أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، جسد به دور البطولة بشخصية تدعى «شادي» مؤسس فرقة موسيقية، بالإضافة إلى حصد الأغاني التي طرحها خلال أحداث العمل مشاهدات عالية.