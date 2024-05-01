بعد الإعلان عن انفصالها للمرة الثالثة.. ندى الكامل تتصدر تريند جوجل



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم سيدة الأعمال ندى الكامل تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أخبار حول انفصالها للمرة الثالثة عن الفنان الشاب أحمد خالد.



كشفت سيدة الأعمال، ندى الكامل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" انفصالها عن زوجها الفنان الشاب أحمد خالد خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تعد الزيجة الثالثة بعد طلاقها من الفنان أحمد الفيشاوي.



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"صباح الخير، أنا عازبة، اتمنى السلام لكل طرف".

ويشار إلى، أن ندى الكامل تزوجت من الفنان الشاب أحمد خالد بعد انفصالها عن الفنان أحمد الفيشاوي منذ عامين، حيث كشف خالد أن علاقة حب جمعتهما منذ 10 سنوات.

زيجات ندى الكامل

تزوجت سيدة الاعمال ندى الكامل للمرة الاولى وأنجبت بناتها الثلاثة، وانفصلت عن زوجها.

وفي المرة الثانية، كانت زيجاتها من الفنان أحمد الفيشاوي واستمر زواجهما 4 سنوات، وكان الظهور الأول لها برفقته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، خلال العرض الخاص لفيلم «عيار ناري» الذي شارك فيه زوجها.