فن ومشاهير

خاص.. دومينيك حوراني تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن كواليس تعاونها مع طاهر أبو ليلة بـ "ارسم بالألوان"

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

رفعت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني مستوى الحماس لجمهورها من خلال الكشف أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم" ارسم بالألوان "، والذي تتعاون من خلاله لأول مرة مع الفنان طاهر أبو ليلة.

 

وكشفت النجمة دومينيك حوراني في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل تعاونها مع الفنان طاهر أبو ليلة بأغنية ارسم بالألوان. 

 

وقالت:" سعيدة جدا" بفكرة الأغنية فهي فكرة جميلة، والأغنية من إنتاج bright star production، إخراج إيهاب عبد اللطيف". 
 

دومنييك حوراني تكشف عن موعد طرح الأغنية 
 

وأضافت:" سوف يتم طرح الأغنية وعلى جميع المنصات والمتاجر وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب قريبًا، وهي أغنية أطفال". 

 

دومنييك حوراني تشيد بموهبة طاهر أبو ليلة 
 

وتابعت:" سعيدة جدًا بتعاوني مع طاهر أبو ليلة فهو ممثل كوميديان أنا بحبه أوي وهو شخص موهوب، واستغرقنا نحو ٣ أيام تصوير في الإسماعيلية وعلى البحر ". 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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