بدرية طلبة تحسم الجدل حول خلافها مع ياسمين عبد العزيز وتفصح عن هذا العمل

القاهرة - محمد ابراهيم -

حسمت الفنانة بدرية طلبة، على شائعات الخلافات بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد عدم حضور الأخيرة فرح ابنة بدرية طلبة، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بحضور نجوم الفن.

وقالت بدرية خلال لايف عبر موقع الفيديوهات تيك توك: مفيش خلاف بينا ومعروف عن ياسمين عبد العزيز إنها مش بتروح أي أفراح، فبلاش كلام كتير في الموضوع.

وأكدت بدرية طلبة أنه يجمعها عمل سينمائي مع ياسمين عبد العزيز، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور.



مشاركة بدرية طلبة في فيلم حمص وحلاوة



ومن جانبه، تنتظر بدرية طلبة عرض فيلم حمص وحلاوة، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: محمود الليثي وبدرية طلبة مجموعة من مطربي الغناء الشعبي في مصر، ومنهم: أمينة، سامي مغاوري، أحمد صيام، حسام فارس، حسن الخلعي، عمر كمال، حسن شاكوش، والعمل من إخراج أحمد البدري.

آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم الملكة السينمائية، والعمل من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، باسم سمرة، كريم عفيفي، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج سامح عبد العزيز، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

