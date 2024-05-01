نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اتهدوا.. لسه بتحبوا بعض".. إسعاد يونس توجه رسالة لـ أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة خاصة للفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي، من خلال أحدى اللقاءات التليفزيونية أثناء تواجدها في معرض أبو ظبي للكتاب.

وقالت النجمة إسعاد يونس مازحة في رسالتها لـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي “أحب أقولهم اتهدوا بقى اتهدوا اعملوا أي حاجة منظر كدا مدام بتحبوا بعض قرفتونا في عيشتنا، النصيب بتاع ربنا والجميل في الموضوع إنكم لسه بتكنوا كل الحب لبعض وكل الاحترام والتقدير ودا شيء جيد وحميد جدًا ربنا يكتب الخير اللي بنتمناه لكم كله”.

تفاصيل برنامج “صاحبة السعادة”

برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتعرض حلقات البرنامج عبر قناة DMC الفضائية، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في الحادية عشرة مساء، كما تعرض حلقات البرنامج عبر مصنة WATCH IT الرقمية.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشأ عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".