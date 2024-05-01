ألبوم "بتقولي آسف".. أحمد فريد يطرح غدًا أغنية "فراق بفراق"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب أحمد فريد، لطرح أحدث أغنياته بعنوان "فراق بفراق" من البومه الجديد "بتقولي اسف"، ومن المقرر طرحها غدًا الخميس عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وروج أحمد فريد لأغنية "فراق بفراق" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شارك بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلا: "بأمر الله بكرا الخميس رابع أغنية فراق بفراق من البوم "انا اسف".

آخر أعمال أحمد فريد

وطرح احمد فريد مؤخرًا اغنية "عندي سر ليك"، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان وتوزيع الموسيقى وتأليف الفواصل الموسيقية جابر جمال، تسجيل وميكس وماستر م/جورج يعقوب، تأليف وتنفيذ وتريات مصطفى العطار، كيبورد محمود شاهي، جيتار مصطفى نصر، فيديو أحمد بدر، إنتاج ورؤية فنية جيمي jpproductions.





كلمات أغنية "عندي سر ليك"





عندي سر ليك

قلبي روحه فيك بيناديك

لما شاف عينيك

راح عليك كان دا مشتريك

أيوة حلمت بيك

كنت مش لاقيك

مش لاقيك

بيت قلبي بناه

بيك ملاه شوفت فيك حياة

انت اللي انا عشت عمري كله

بحلم أكون معاه

جيتلي من السما

أيوه فيك حياة

فيك حياة

ومن زمان

ومن زمان قلبي تاه قبلك كتير

من زمان

ومهما كان

ومهما كان دا اللي بيني وبينك كبير

مهما كان

قولي لو مكنتش انت جيتلي

كنت هعمل ايه

كان هيبقى قلبي لاقي

مين غيرك يخاف عليه

كنت هعمل ايه قولي هعمل ايه

كنت هعمل ايه

عيشنا عمر فعلًا

أنا وانت كنا مشتاقين

الليلة دي مش هداري

انت اجمل من السنين

انت أجمل من السنين

من السنين

لسه في كلام

عندي ليك كلام مش بنام

اتعلمت الحب بيك

مع اني مش ناقص علام

انت بس اللي بشوفه

بجري وابدأ بالسلام

مش بنام

دق القلب مال

عديت الجمال والخيال

واني أكمل عمري بيك

دي حاجة مافيهاش احتمال

هفضل بس ليك ومهما العمر طال

عمر طال

ومن زمان

ومن زمان قلبي تاه قبلك كتير

من زمان

ومهما كان

ومهما كان دا اللي بيني وبينك كبير

مهما كان



