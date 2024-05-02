رامي جمال يقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة بأغنية "بيكلموني"

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب النجم رامي جمال، من تحقيق 2 مليون مشاهدة بأغنية "بيكلموني"، التي طرحها يوم الخميس الماضي ضمن ألبوم "خليني أشوفك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومازالت الأغنية متصدر لتريند رقم 1 على نفس الموقع.

تفاصيل أغنية "بيكلموني"

أغنية "بيكلموني" من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.



كلمات أغنية بيكلموني لرامي جمال



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" بيطمنوني.. الناس عليه بيكلموني..

أخباره لسه بيوصلوني.. من قلبي ببعت له السلام.. وبيسألوني..

أيامه لسه بيوحشوني.. بالغالي لما يحلفوني.. أنا ببقى متطمن أوام

..بيصبروني..كم صورة لينا يعوضوني.. عن طول غيابه عن عيوني.. ما بقتش متحمل حرام.. وفي بالي كلام.. جوايا بشيله ونفسي أحكي له ونرجع زي زمان



.. انا عيشت أدعيله ولسه باقي له بجد في قلبي مكان.. ما عرفش ظروفه ولما هشوفه اللهفة عليا تبان.. شاهدة الأيام وسنين إخلاصي دي على إحساسي وعمره عليا ما هان.. ما نسيتش دقيقة بأي طريقة ونفسي أرجع له عشان.. حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه ما حسش أي أمان.. بيأكدوا لي عني إن سألهم هيقولوا لي..طول بعده أنا عايش بطولي والإسم أهو عايش والسلام.. وبيوعدوني وأنا نفسي بس يريحوني..وفي مرة صوته يسمعوني.. وأهم حاجة يكون تمام.

بيصبروني.. كام صورة لينا يعوضوني عن طول غيابه عن عيوني ما بقتش متحمل حرام.. وفي بالي كلام.. جوايا بشيله ونفسي أحكي له ونرجع زي زمان.. انا عيشت أدعيله ولسه باقيله بجد في قلبي مكان.. ما عرفش ظروفه لما هشوفه اللهفة عليا تبان.. شاهدة الأيام.. وسنين إخلاصي دي على إحساسي وعمره عليا ما هان. ما نسيتش دقيقة بأي طريقة ونفسي أرجع له عشان.. حنيت في غيابه وقلبي أهو سابه ما حسش أي أمان.