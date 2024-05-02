نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسم فيلم بيومي فؤاد الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان بيومي فؤاد على فيلم جديد بعنوان “ فندق دلال” من إخراج شادي الرملي ويدور في إطار كوميدي

تصدر إسم الفنان بيومي فؤاد تريند محركات بحث جوجل، نظرا لظهوره ببرنامج حبر سري، والتي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وتحدث الفنان بيومي فؤاد عن أزمته مع الفنان محمد سلام، ودفاعه عن الفنان محمد أنور الذي جاء بديلًا لـ "سلام"، وكشف العديد من التفاصيل لأول مرة في الخلافات بينهما، وموقف أحمد مكي من هذه الخلافات.

وقال بيومي فؤاد: "أنا كبير محمد سلام وأنا المرجع بتاعه، وكلمته لما اعتذر عن المسرحية وقالي أنا مش قادر أنت شايف الأطفال اللي بتموت، وقولتله بدعيلهم قبل ما بدعي لأولادي، وده أكل عيش وفيه ناس كتير بيوتهم مفتوحة من الحاجات دي، وسألته ترشح مين، قال أي حد من مسرح مصر".



وأضاف ": لما شوفت الفيديو اتصلت به يحذفه، قال لي لأول مرة في حياتي هقولك لأ، قلت له براحتك يا بني، وقفلت ومتكلمناش من ساعتها

علق الفنان بيومي فؤاد، على هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري عليه بعد أزمته مع الفنان محمد سلام بسبب تصريحاته الأخيرة، قائلا: "كل واحد في حاله ولم يحصل عتاب ولا كلام وفي حاجات مينفعش فيها كلام وده رأيها وهي قررت ومكتبتليش ليه اللى عملته ولكن هي قالت رأيها وقررت".