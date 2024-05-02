نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاسترليني".. تفاصيل فيلم محمد هنيدي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان محمد هنيدي على فيلم جديد تحت عنوان “ الاسترليني” من تأليف ايهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

تدور قصة العمل في إطار الأكشن كوميدي ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالسعودية

ومن ناحية أخرى، ينتظر محمد هنيدي عرض فيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فيإطار ذات الطابع الكوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته؛ ثم يدخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية.

والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد هنيدي فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، الذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى وجسد هنيدىشخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، وايضا شارك في فيلم «مرعي البريمو» وتدور أحداث الفيلم حول شخصية مرعي البريمو تاجر البطيخ الذي يجسد شخصيته الفنان محمد هنيدي المتزوج من غادة عادل، والتىتعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، بطولة محمد هنيدى، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود،علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدى، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.