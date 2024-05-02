قبل بدء تصويره.. تعرف على تفاصيل فيلم Peaky Blinders



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف المخرج العالمي ستيفن نايت خلال تصريحات تلفزيونية عن موعد تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم Peaky Blinders ".

وقال:" سنبدأ تصوير فيلم Peaky Blinders في شهر سبتمبر المقبل، وأنا الآن في التجهيزات النهائية لبدء تصوير العمل".

وأضاف:" وجهزنا كل شيء ولدينا كل ما نحتاجه ونحن على استعداد للانطلاق".



تعرف على أبطال فيلم Peaky Blinders

يشارك في بطولة فيلم Peaky Blinders بطل السلسلة الممثل العالمي كيليان مورفي وبجانبه العديد من الممثلين العالميين منهم بول أندرسون وهيلين مكروري وصوفي راندل ونيد دينيهي وجو كول وإخراج ستيفن نايت.

ما القصة التي تدور حولها فيلم Peaky Blinders؟



وتدور قصة فيلم Peaky Blinders حول تومي شلبي وأصدقائه الذين يكونون أفراد عصابة يرأسها هو وذلك في بدايات القرن العشرين في إنجلترا وتتوالى الأحداث حتى حريق الملهى الخاص بتومي شلبي وتعرضه بعدها للابتزاز وهذه هي أحداث الجزء الثاني من سلسلة Peaky Blinders والتي من المتوقع أن نرى فيها اختلافا بالنسبة للفيلم السينمائي الذي يبدأ تصويره في سبتمبر المقبل.