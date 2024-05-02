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وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم دينا فؤاد عن مسلسل "حق عرب"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم دينا فؤاد عن مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت  وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج النجمة دينا فؤاد، في حفل مؤتمر إعلان نتائج المرصد الإعلامي حول مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان لعام 2024.

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تكريم دينا فؤاد 


وجاء تكريم النجمة دينا فؤاد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في إطار تكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضية التوعية بمشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة في مسلسلات رمضان 2024، وكان مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى ودينا فؤاد حظا في التكريم وذلك بسبب  تسليط  الضوء على الإدمان والمخدرات خلال حلقات المسلسل.

مسلسل حق عرب

 

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحًا كبيرًا بمسلسل حق عرب والذي عرض رمضان الماضي، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولًا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.

أبطال مسلسل حق عرب 

 

الجدير بالذكر أن مسلسل "حق عرب" يلعب بطولته نخبة من النجوم على رأسهم أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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