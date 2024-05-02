نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "شقو" يتصدر المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "شقو" إيرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه، حيث حقق أمس مليون و41 ألف و712 جنيهًا، منذ عرضه في السينمات، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وقد تصدر المركز الثاني في قائمة الإيرادات، والفيلم انطلق عرضه في عيد الفطر.

قصة فيلم “شقو”

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” بطولة كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، دينا الشربيني، يسرا، أحمد فهمي، عباس أبوالحسن، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.