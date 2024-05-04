نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع حفلها بجدة.. آمال ماهر تتصدر تريند "اكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع حفلها تصدرت الفنانة آمال ماهر، موقع التغريدات “أكس” خلال حفلها الغنائي الذي يقام على في جدة بالمملكة العربية السعودية، ذلك ضمن فعاليات موسم الرياض مساء اليوم الجمعة ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" وذلك على مسرح أونيكس أرينا، بقيادة المايسترو وليد فايد.

وفور إعلانها عن غناء "اتقي ربنا فيا" تحمس الحضور وشاركها الغناء، ويذاع الحفل مباشرة عبر شاشة MBC مصر، وذلك بالتزامن مع منصة شاهد VIP الرقمية في تمام الساعة العاشرة مساءً.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "x" وأوضحت تحضيرات تجري على قدم وساق للانتهاء من اللمسات النهائية استعدادًا لصعود "آمال ماهر" على المسرح.

أسعار تذاكر حفل امال ماهر



الجدير بالذكر أن تذاكر الحفل وصلت إلى ما يزيد عن 23 ألف، جاءت أسعار التذاكر كالآتي 75 ريالًا سعوديًا، مما يعادل 900 جنيه مصري، وهناك عدد من الفئات لتذاكر الحفل وهي 100 ريال سعودي، 150 ريالًا سعوديًا، 400 ريال سعودي، وأخيرًا 1850 ريالًا سعوديًا، وهو ما يزيد على 23 ألف جنيه مصري.