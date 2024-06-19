محمد رمضان يعلن غيابه عن موسم رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رمضان غيابه عن موسم رمضان 2025 منذ قليل من الدقائق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب من خلال منشوره معلناً عن غيابه.. رسميًا عن دراما رمضان٢٠٢٥.

منشور محمد رمضان

آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

وطرح محمد رمضان كليب أغنية "مفيش كده"، عبر حسابه على موقع "انستجرام"، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

و يذكر أن حققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة منذ صدورها يوم الاحد.

و كان قد بدأ النجم محمد رمضان البحث عن سيناريو درامي جيد لمشاركة به في موسم رمضان المقبل 2025 وذلك عقب غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي عقب تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة لأجل غير مسمى.

أخر أعمال محمد رمضان الدراميه

مسلسل "جعفر العمدة" عرض في رمضان 2023، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، إحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

و يستعد في السينما لفيلم ضخم تحت عنوان “ أسد” للمخرج محمد دياب ويعتبر هذا التعاون هو الأول لهما معا.

فيلم أسد الأسود يضم عددًا من النجوم بجانب محمد رمضان، منهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان السينمائيه

وكان آخر عمل للفنان محمد مضان فيلم ع الزيرو وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركته في البطولة الفنانة نيللى كريم، وجومانا مراد، وشريف دسوقي، وآخرين من إخراج ماندو العدل وتأليف مدحت العدل.