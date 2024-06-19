نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات المشاهير عن الغيرة في الوسط الفني (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الوسط الفني ملئ بالقصص المسيرة، قد تكون أبرزها الغيرة ويتفق معظم الفنانين على أن الغيرة أمر طبيعي في مجالهم، ولكن المهم هو كيفية التعامل معها بطريقة بناءة تساهم في تطوير المشهد الفني ككل، فيما يؤكد البعض الآخر على ضرورة التركيز على التطوير الذاتي بدلًا من الاهتمام بالغيرة، والاستفادة من إبداعات الآخرين بدلًا من منافستهم.

ويبرز دوت الخليج الفني تقرير موجز عن تصريحات بعض الفنانين عن الغيرة في الوسط الفني:

الفنانة نادية لطفي:



وقالت الفنانة نادية لطفي في تصريحات تلفزيونية:"الغيرة أمر طبيعي بيننا كفنانين، لأننا نتنافس على نفس الأدوار والمشاريع. لكن المهم هو أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة إيجابية وبناءة، بدلًا من أن نسمح له بالسيطرة علينا."

الفنان محمد رمضان:

صرح الفنان محمد رمضان خلال تصريحات تلفزيونية عن الغيرة قائلا:"الغيرة موجودة بالتأكيد في مجالنا، لكن الأهم هو أن نركز على تطوير أنفسنا بدلًا من أن نضيع الوقت في مقارنة أنفسنا بالآخرين. كل واحد منا له مواهبه وإمكانياته الخاصة."

الفنانة ياسمين صبري:



فيما صرحت الفنانة ياسمين صبري قائلة:"صراحةً، أنا لا أشعر بالغيرة من أي زميلة لي في المجال. أعتقد أن النجاح الحقيقي هو النجاح الجماعي. نحن كلنا نساهم في إثراء الحركة الفنية بطرقنا المختلفة."

الفنان أحمد عز:



وقال عز:" الغيرة موجودة بالطبع، لكن المهم هو أن نتعامل معها بنضج. أن نتشارك الخبرات والنصائح بدلًا من إقصاء بعضنا البعض."

النجمة ريهانا:

فيما قالت ريهانا:" الغيرة موجودة بالتأكيد في مجالنا، خصوصًا بين النجوم الكبار. لكن أنا أحاول أن أتجاهل هذا الشعور وأركز فقط على تقديم أفضل ما لدي. في النهاية، النجاح الحقيقي هو النجاح الشخصي، بغض النظر عما يفعله الآخرون."

المغني بروس سبرينغستين:

وصرح بروس سبرينغستين قائلا: "الغيرة هي جزء لا يتجزأ من عالم الموسيقى والفن. ولكن يجب أن نتذكر أننا نتنافس مع أنفسنا أولًا وقبل كل شيء. يجب أن نركز على تقديم أفضل ما لدينا بدلًا من الاهتمام بمن حولنا."

الممثلة مريل ستريب:



فيما قالت مريل:"الغيرة موجودة في كل مهنة إبداعية، ولكن لا ينبغي أن تكون عائقًا. بدلًا من ذلك، يجب أن تكون دافعًا للتميز والتطوير الذاتي. نحن نتعلم من بعضنا البعض ونستوحي من إبداعات الآخرين."

المغني جاي زي:

وصرح جاي زي عن رأيه بالغيرة قائلًا:"في النهاية، الغيرة هي مجرد انعكاس لخوفنا من الفشل. إذا كنا واثقين من أنفسنا وقادرين على التركيز على رسالتنا الفنية، فلن يكون هناك مجال للغيرة."

