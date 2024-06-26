نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أسعار البنزين والسولار.. ترقب لزيادة جديدة مع اجتماع لجنة التسعير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار البنزين والسولار.. ترقب لزيادة جديدة مع اجتماع لجنة التسعير 2024

يشهد سوق الوقود في مصر حالة من الترقب خلال هذه الفترة، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود التلقائي التي تحدد أسعار البنزين والسولار كل 3 أشهر. ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها في مطلع شهر يوليو 2024، لتحديد أسعار الوقود للربع الثالث من العام الحالي.

احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار

وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار خلال هذا الربع، وذلك لعدة أسباب، أهمها:

ارتفاع أسعار النفط عالميًا حيث شهدت أسعار النفط في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد الحرب في أوكرانيا، وزيادة الطلب على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

و تطبيق مؤشر الوقود حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق مؤشر الوقود بشكل تدريجي، بهدف ترشيد استهلاك الوقود وخفض تكلفة دعمه. ويتضمن مؤشر الوقود آلية لرفع أسعار الوقود محليًا بشكل دوري، بما يتماشى مع الأسعار العالمية.

و خطة رفع الدعم عن الوقود حيث تتضمن خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي على مدار سنة ونصف، خفض دعم السولار جزئيًا، مع رفع دعم باقي المواد البترولية بشكل كامل بنهاية عام 2025.

الأساس في عملية التسعير هو تحريك سعر النفط عالميًا

وأكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات سابقة، أن قرار لجنة تسعير الوقود سيتضمن إما زيادة الأسعار أو تثبيتها أو خفضها، وذلك بنسبة 10% كحد أقصى. وأوضح أن الأساس في عملية التسعير هو تحريك سعر النفط عالميًا وحركة الدولار.

أسعار الوقود الحالية

تُباع أسعار الوقود في مصر حاليًا كالتالي:

البنزين 95: 13.50 جنيه للتر

البنزين 92: 12.50 جنيه للتر

البنزين 80: 11 جنيهًا للتر

السولار: 10 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه للمتر المكعب

البوتاجاز: 100 جنيه للأسطوانة



تأثير ارتفاع أسعار الوقود

من المتوقع أن يؤدي أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار إلى زيادة تكاليف النقل والمواصلات، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات. كما قد يؤثر ذلك على معدلات التضخم في البلاد.