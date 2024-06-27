إعلان سعودي جديد عن تسهيلات تسمح لكل المرحلين العودة للسعودية والعمل ..وهذا موعد البدء!

الرياض - محمد الاطلسي - تتيحا المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية

فرصة للمقيمين المرحّلين للعودة إلى أراضيها، ولكن بشروط محددة تهدف إلى تنظيم عملية العودة وضمان التزام العائدين بالأنظمة والقوانين.

شروط العودة

تتمثل أبرز شروط عودة المقيم المرحّل في الحصول على تأشيرة دخول جديدة من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في بلده الأصلي. ويتطلب ذلك سداد جميع الغرامات المالية المستحقة عليه، وإتمام مدة الإقامة المحددة في قرار الإبعاد السابق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقيم المرحّل أن يعود في حالة حصوله على عفو من الحكومة السعودية، أو في حالة زواجه من مواطن سعودي أو سعودية، أو إذا كانت لديه صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية بشخص مقيم في المملكة وقادر على كفالته.

إجراءات الحصول على تأشيرة دخول

يجب على المقيم المرحّل الراغب في العودة إلى المملكة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول من خلال السفارة أو القنصلية السعودية في بلده. ويتعين عليه تقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وإثبات سداد الغرامات المالية المستحقة عليه.

العقوبات على الدخول غير المصرح به

يجب التأكيد على أن دخول المملكة دون إذن مسبق يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون. وتشمل العقوبات التوقيف لمدة تصل إلى 6 أشهر، والغرامة المالية التي قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، والإبعاد من المملكة.

وتأتي هذه الشروط الصارمة بهدف الحد من ظاهرة الترحيل غير النظامي، وضمان أن يكون المقيمون العائدون ملتزمين بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. كما تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز أمن واستقرار المجتمع.