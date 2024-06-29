لن تصدق : قبيلة اشبه بقوم "يأجوج ومأجوج" تعود وترعب العالم في هذه الدولة !..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - اثار ظهور أفراد ذوي أشكال غريبة يُعتقد أنهم من قبيلة "مانتي" البدائية في إندونيسيا ذعرًا كبيرًا حول العالم. ودائمًا ما يتسبب ظهور قبيلة "مانتي" البدائية بذعر سكان إندونيسيا، إذ يتميز أفراد القبيلة بظهورهم المنحنية وشعرهم الكثيف.

وأثار الظهور الأخير للقبيلة في موجة هلع بعد اختفاء أفرادها دام قرابة 400 عام، وبينما يفر السكان منهم، يبدو الخوف أيضًا على وجوه أفراد القبيلة من الناس. وأثارت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لظهور أفراد القبيلة البدائية حالة رعب بين المستخدمين، حتى أن بعضهم ربط ظهورهم بقصة "يأجوج ومأجوج