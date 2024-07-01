نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رونالدو.. تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة سلوفينيا، بعد قليل وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

ومن المنتظر أن يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره سلوفينيا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب البرتغال الرسمي أمام سلوفينيا في بطولة اليورو

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياز – بيبي – نونو مينديز.



الوسط: برونو فيرنانديز – فيتينها – بالينيا.



الهجوم: بيرناردو سيلفا – كريستيانو رونالدو – رافائيل لياو.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب البرتغال ضد سلوفينيا؟

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا، كما ستنقل مباراة منتخب البرتغال ضد سلوفينيا عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.