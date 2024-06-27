نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسورة الفاتحة.. نجوم مسرحية "ملك والشاطر" يفتتحون أولى ليالي العرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعد اليوم نجوم مسرحية “ملك والشاطر”، لعرض أولى ليالي العمل بداخل المملكة العربية السعودية في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي، للنجم أحمد عز والفنانة يسرا، والتى تجمعها معه لأول مرة بعد مرور 22 عامًا من مشاركتهما في مسلسل «ملك روحي».

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة مقاطع فيديوهات، من خلف كواليس أول عروض مسرحية ملك والشاطر، حيث أوضحت توتر أبطال المسرحية، قبل دخولهم على الجمهور بدقائق، وسجلت لحظة قرائتهم للفاتحة قبل دخولهم العرض الأول.



وكشفت الصفحة الرسمية للعرض عن إعلان نفاد التذاكر قبل بدء انطلاق عرضها، تحت شعار "كامل العدد"، وذلك يدل على نجاح العمل قبل عرضه.

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.