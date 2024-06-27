خبر سار : زيادة الراتب للمعلمين في السعودية 2024 العلاوة السنوية المنتظرة

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر العلاوة السنوية للمعلمين في المملكة العربية السعودية من أهم الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة لتحفيز المعلمين على تقديم أفضل ما لديهم في مجال التعليم، إليكم أهم التفاصيل.

تفاصيل العلاوة السنوية للمعلمين 2024 العلاوة السنوية هي مبلغ مالي يُضاف إلى راتب المعلم سنويًا بناءً على تقييم الأداء والرتبة الوظيفية، وتختلف قيمة العلاوة حسب مستوى المعلم وسنوات الخدمة، ويتم تحديد قيمة العلاوة السنوية بناءً على جدول الرواتب والعلاوات الذي تصدره وزارة التعليم، ويمكن الاطلاع على الجدول من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال منصة

حددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لصرف العلاوة السنوية للمعلمين، وتشمل شروط صرف العلاوة السنوية للمعلمين الآتي:

1يجب الحصول على تقييم أداء جيد أو ممتاز. 2 .يجب الالتزام بالحضور والانضباط. 3 .يجب المشاركة في الدورات التدريبية والتطويرية. 4 .يجب عدم وجود مخالفات، أو عقوبات تأديبية. كيفية الاستعلام عن مقدار العلاوة السنوية ، حيث تشمل خطوات الاستعلام عبر منصة فارس الآتي: يمكن للمعلمين الاستعلام عن مقدار العلاوة السنوية الخاصة بهم من خلال منصة

قم بالدخول إلى منصة فارس سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم، وكلمة المرور. اختر خدمة "الاستعلام عن العلاوات والمكافآت". قم بإدخال البيانات المطلوبة والنقر على "استعلام". كيفية الوصول إلى كشف المكافآت السنوية لمعرفة المكافآت السنوية من خلال منصة فارس، قم باتباع الخطوات والآتية: قم بالدخول إلى منصة فارس سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. اختر خدمة "كشف المكافآت السنوية". قم بإدخال البيانات المطلوبة، والنقر على "عرض". تفاصيل الزيادة السنوية في رواتب المعلمين

تختلف قيمة الزيادة السنوية حسب الرتبة الوظيفية للمعلم، فالمعلم المساعد يحصل على زيادة أقل مقارنة بالمعلم الأول أو المعلم الخبير، ويتم تحديد قيمة الزيادة السنوية كالآتي: مساعد المعلم مستوى الأول: يحصل المساعد على علاوة سنوية تقدر بـ 300 سعودي، وعند زيادة رتبتة الوظيفية يرتفع قيمة العلاوة لتصل حتى المعلم الممارس: يحصل على علاوة سنوية تقدر بـ وعند زيادة رتبتة الوظيفية يرتفع قيمة العلاوة لتصل حتى 540 سعودي. المعلم المتقدم: يحصل على علاوة سنوية تقدر بـ ، وعند زيادة رتبتة الوظيفية يرتفع قيمة العلاوة لتصل حتى 580 سعودي المعلم الخبير: يحصل على علاوة سنوية تقدر بـ ، وعند زيادة رتبتة الوظيفية يرتفع قيمة العلاوة لتصل حتى