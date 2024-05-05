نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي ضيف شرف "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير مشاهده في فيلم “ ولاد رزق ٣” حيث أن من المقرر أن يظهر كضيف شرف خلال الأحداث

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عصابة المكس” البرومو الدعائي التشويقي للفيلم والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، وجاء ذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس.

وظهر خلال البرومو التشويقي الفنان أحمد فهمي مع لبلبة وروبي في شكل مختلف، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم "عصابة المكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.