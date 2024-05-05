نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمازون تطرح الإعلان التشويقي الرسمي لـ The Boys 4 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة أمازون برايم الإعلان التشويقي الرسمي للموسم الرابع المنتظر من مسلسل الأبطال الخارقين The Boys.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان التشويقي للموسم الرابع من المسلسل، بمشاركة أبطاله مجسدين شخصيات بيلي بوتشر وهوملاندر.

وتستعد النجمة جيسكا بيل للظهور في بطولة عمل درامي جديد تشاركه بها النجمة إليزابيث بانكس في دور البطولة.

ووفق ديد لاين، التعاون بين الثنائي، سيكون عبر مسلسل تشويق جديد بعنوان The Better Sister من إنتاج ستديوهات أمازون.

في الوقت نفسه، تستعد شركة أمازون برايم لمشروع سينمائي جديد يطرح في إطار الرومانسية الكوميدية بين ثنائي من نجوم هوليوود الشباب في أدوار البطولة.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد يطرح بعنوان Picture This، من بطولة سايمون آشلي وهيرو فينس.

ضمن مشاريع الرومانسية الجديدة ظهرت الممثلة الشابة سيدني سويني في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها القادم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من تصوير مشاهد الفيلم، في أحد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الأسترالية سيدني.

تفاصيل عن العمل

الفيلم الجديد الذي تشارك في بطولته نجمة مسلسل "أيفوريا"، لم يتم الكشف عنوانه الرسمي حتى الآن، غير أنه سيكون من إخراج المخرج الأمريكي "ويل جلوك".

هذا المخرج سبق له أن قام بإخراج أعمال سينمائية مميزة في إطار الرومانسي الكوميدي، كان منها فيلم بعنوان Easy A، وفيلم Friends With Benefits.

الإنضمام لعالم مارفل

وتنضم قريبًا سيدني سويني لعالم مارفل السينمائي، بظهورها ضمن أبطال فيلم جديد ضمن عالم سبايدر مان، هو فيلم Madame Web.

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.

الذي ستدور أحداثه في فترة مبكرة مطلع القرن الحالي، بالتزامن مع أحداث أفلام الرجل العنكبوت التي ظهر في بطولتها النجم توبي ماجواير، أول من جسد الرجل العنكبوت في العصر الحديث.