نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة الفنان السعودي محمد عبده بالسرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فنان العرب السعودي الشهير محمد عبده، إصابته بمرض السرطان، وذلك من خلال في رسالة صوتية سجلها مع الراحل الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن قبل وفاته.



ونشر برنامج et بالعربي رسالة صوتية متبادلة بين الأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، والمطرب السعودي محمد عبده، والتي كشف من خلالها عن تلقيه العلاج بباريس.





أوضح عبده أنه تم تشخيصه بالسرطان في مراحله المبكرة، وأنّه يخضع حاليًا للعلاج.

طمأن عبده جمهوره بأنه متفائل بالشفاء، وأنه سيواصل تقديم أعماله الفنية.

انهالت رسائل الدعم والمساندة على عبده من قبل جمهوره ومحبيه، الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

نص رسالة محمد عبده والامير الراحل بدر بن لعبدالمحسن

وقال محمد عبده، في المحادثة الصوتية، التي نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف متأثرًا: "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".