نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صناع Gen V لن يختاروا ممثل بديل للراحل تشانس بيردومو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القائمين على صناعة مسلسل Gen V المشتق من عالم مسلسل the boys عن إنه لن يكون هاك إعادة اختيار لممثل يؤدي شخصية نجم المسلسل الراحل تشانس بيردومو.

ووفق ديلي ميل، المسلسل بدأ العمل على الموسم الثاني منه، على أن يطرح للعرض قريبًا عبر منصة برايم فيديو التابعة لأمازون.

وكان قد شارك العديد من نجوم هوليوود في نعي الرحيل المأساوي للنجم الشاب تشانس بيردومو الذي توفى عن عمر يناهز الـ 27 عامًا في رحيل مفاجئ.

ووفق ديد لاين، ترتب على الوفاة المفاجأة للفنان الشاب الإعلان عن تأجيل إنتاج الموسم الثاني من مسلسل Gen V.

في الوقت نفسه، تستعد شركة أمازون برايم لمشروع سينمائي جديد يطرح في إطار الرومانسية الكوميدية بين ثنائي من نجوم هوليوود الشباب في أدوار البطولة.

ووفق ديد لاين، المشروع السينمائي الجديد يطرح بعنوان Picture This، من بطولة سايمون آشلي وهيرو فينس.

ضمن مشاريع الرومانسية الجديدة ظهرت الممثلة الشابة سيدني سويني في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمها القادم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من تصوير مشاهد الفيلم، في أحد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الأسترالية سيدني.

تفاصيل عن العمل

الفيلم الجديد الذي تشارك في بطولته نجمة مسلسل "أيفوريا"، لم يتم الكشف عنوانه الرسمي حتى الآن، غير إنه سيكون من إخراج المخرج الأمريكي "ويل جلوك".

هذا المخرج سبق له أن قام بإخراج أعمال سينمائية مميزة في إطار الرومانسي الكوميدي، كان منها فيلم بعنوان Easy A، وفيلم Friends With Benefits.

الإنضمام لعالم مارفل

وتنضم قريباُ سيدني سويني لعالم مارفل السينمائي، بظهورها ضمن أبطال فيلم جديد ضمن عالم سبايدر مان، هو فيلم Madame Web.

وفيلم Madame Web، هو عمل سينمائي جديد مستوحى من القصص المصورة الخاصة بعالم الرجل العنكبوت "سبايدر مان".

ويقدم الفيلم شخصية نسائية تمتلك قدرات الرجل العنكبوت، هي شخصية Madame Web التي تجسدها النجمة داكوتا جونسون في الفيلم الجديد.

الذي ستدور أحداثه في فترة مبكرة مطلع القرن الحالي، بالتزامن مع أحداث افلام الرجل العنكبوت التي ظهر في بطولتها النجم توبي ماجواير، أول من جسد الرجل العنكبوت في العصر الحديث.