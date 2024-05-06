نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة الأعياد.. "حبايبنا" الخميس المقبل بالسحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، حفلًا فنيًا لفرقة "حبايبنا" بقيادة الفنان ماجد سليمان في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 9 مايو، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

فرقة حبايبنا



بدأت الفرقة رحلتها عام 2002بحفلين على مسرح المدينة في بيروت إحياءً لذكرى الشيخ إمام، ثم شاركت في العديد من الاحتفالات والمهرجانات الفنية الدولية والعربية والمصرية.



تتكون الفرقة من خمسة مغنيين وعازفي عود وإيقاع وتتميز بتنوع أساليب العرض من الأداء المسرحي والتطريبي.



صندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.